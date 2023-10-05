Son Dakika! Nobel Edebiyat Ödülü Sahibini Buldu

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Norveçli yazar Jon Fosse aldı.

Son Dakika! Nobel Edebiyat Ödülü Sahibini Buldu
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2023 Nobel Ödülleri'nde edebiyat alanında ödüle layık görülen isim de belli oldu. Norveçli yazar Jon Fosse, 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.

Jon Fosse Kimdir?

29 Eylül 1959 yılında Norveç'te dünyaya gelen Jon Olav Fosse, "Söylenemeyen şeyleri anlattığı yenilikçi oyunları ve yazıları" sayesinde Nobel'de ödül kazandı. 1959 yılında Norveç'te dünyaya gelen Jon Olav Fosse, "Söylenemeyen şeyleri anlattığı yenilikçi oyunları ve yazıları" sayesinde Nobel'de ödül kazandı.

Norveç asıllı yazarın "Melankoli", "Sabahtan Akşama" ve "Üçleme" gibi kitapları bulunuyor. 2022 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Fransız yazar Annie Ernaux olmuştu.

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# edebiyat # nobel ödülü
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