Hem Çok Değerli Hem de Çok Faydalı! Hatmi Çiçeğini Nerede Görürseniz Poşet Poşet Toplayın

Hatmi Çiçeğinin Türkiye'nin her bölgesinde yetişen ancak değeri tam olarak anlaşılmayan bir bitkidir. Ebegümecigiller grubunda yer alan bu çiçek, halk arasında farklı isimlerle de anılıyor. Her yerden kolayca temin edinilen Hatmi Çiçeğinin kilosu tam tamına 90 TL.

Bahçemizde ya da her hangi bir yerde çok sık denk gelebileceğimiz Hatmi Çiçeği yok satıyor. Ebegümeci ve gül hatmi olarak bilinen bu bitki; çay, şurup, merhem ve krem gibi ürünlerin yapımında kullanılıyor. Aynı zamanda gövdesi ve kökleri de farklı alanlarda kullanılıyor.

YOK SATIYOR

Binlerce vatandaşa ekmek kapısı olan Hatmi Çiçeğinin kilosu 90 TL. Maddi değerinin yanında sağlığa faydaları sayılmayacak kadar çok olan çiçeği nerede görürseniz toplayın. Denizli'de yaygın olarak satılan hatmi çiçeği, binlerce ailenin kazancını sağlıyor.

HATMİ ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

• Öksürüğü kesmeye yardımcı olur. Kış aylarının en faydalı bitkilerindendir.

• Mide sorununu ortadan kaldırır. Hazımsızlık ya da gaz sıkıntısı olanlara tavsiye edilir. Çay olarak tüketilebilir.

• Ağrı kesici yerine kullanılan bir bitkidir.

• Diş problemleri ve diş eti problemlerini gidermek için gargara şeklinde uygulanabilir.

• Sivilce lekelerini zamanla yok eder.

• İltihaplı olan bölgeyi kurutur.

• Yeni doğum yapan annelere süt artırıcı özelliği nedeniyle önerilir.

• Kadınların özel günlerinde sancıyı azaltmak için kullanılır.

• İdrar yolu enfeksiyonlarını giderir.

• Cilt sağlığını düzenler.

• Saçları parlak ve daha canlı bir görünüme kavuşturur. Stresi azaltarak rahatlık sağlar.