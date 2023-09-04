Suriye lideri Esad'dan PKK/YPG vurgusu! Dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Today'e verdiği demeçte, terör örgütü PKK/YPG'yle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Suriye’de vatansever Kürtlerin olduğunu vurgulayan Esad, "Ancak ilkesel olarak şunu söylemek zorundayız: ABD ile çalışan herkes ajandır." dedi.

- YPG olarak adlandırılan gruplardan bahsettiğimizde Kürtleri suçladığımız anlaşılmamalıdır. Aslında Kürtlerin çoğu vatanlarından yana. Ancak ABD ajan güçlerinin kontrolü altındaki bölge halkı, herhangi bir vatansever yönelimde faaliyet göstermelerine izin verilmeyen koşullarda yaşadıkları için, vatansever değilmiş gibi görünüyor. Sonuçta ilkesel olarak şunu söylemek zorundayız: yabancı bir güç lehine çalışan her parti ya da kişi haindir ve ajandır. ABD ile çalışan herkes ajandır. Bu çok açık bir şeydir.