Suriye'den Cezayir'e üst düzey ziyaret

Cezayir Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf’ın başkent Cezayir’deki Huvari Bumedyen Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad’ı karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, Mikdad’ın özel temsilci sıfatıyla Suriye Cumhurbaşkanı Esad’ın, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’a özel mesajını taşıdığı vurgulanırken, mesajın içeriğine ilişkin bir ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Mikdad’ın Cezayir üst düzey makamlarıyla iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve geliştirme yollarını ele alacağı belirtilerek, bu görüşmede Arap ve uluslararası düzlemdeki son gelişmelerin iki ülke koordinasyonu çerçevesinde masaya yatırılacağı kaydedildi.

Haberde, Mikdad’ın, “Cezayir ile güçlü ilişkilerimiz var ve Cezayir devleti her zamanki gibi Suriye'nin yanında yer aldı. Cezayir ile istişareler asla kesintiye uğramadı ve Cezayir ile ilişkileri güçlendirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor.” şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Bu, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad’ın geçen Temmuz'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarından sonra bir yıldan kısa bir süre içinde Cezayir'e yaptığı ikinci ziyaret oldu.