Tahran'da 24. Uluslararası Telekomünikasyon Fuarı Düzenlendi

9 farklı ülkeden onlarca firma, İranlı şirketlerle Tahran’da buluştu. Telekomünikasyon alanında yeni anlaşmalar devreye girdi.

44 yıldır ABD’nin ambargoları ile karşı karşıya kalan İran, baskıları azaltmak için her alanda çıkış kapısı arıyor. Bu kapsamda farklı ülkelerden firmaları başta Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde İranlı şirketlerle buluşturuyor.

Son faaliyet ise Uluslararası Telekomünikasyon, Bilgi Teknolojisi ve Dijital Ekonomi Fuarı oldu. Bu yıl 24’üncü düzenlenen fuarda, Rusya, Çin, Türkiye, Türkmenistan, Suriye, Irak, Afganistan, Özbekistan ve Ermenistan'dan firmalara ev sahipliği yapıldı.

“Dijital dönüşüm ve ulaşılabilirlik” sloganıyla yapılan fuarda, şirketler hangi alanlarda birlikte çalışabileceğine dair istişareler yaptı, teknolojisini tanıttı.

Fuarının organizatörlerinden ve Bahsa Firmasının CEO'su Mirali Seydi, Ulusal Kanal’ın da aralarında olduğu basın mensuplarına konuştu. Seydi, Türk şirketleriyle iş birliklerini geliştirmek istediklerini vurguladı.