Tahran'da 24. Uluslararası Telekomünikasyon Fuarı Düzenlendi

İran, ABD’nin yaptırımlarına rağmen bölge ülkelerindeki şirketlerin tercih ettiği pazarlar arasında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Tahran’da gerçekleştirilen Uluslararası Telekomünikasyon, Bilgi Teknolojileri ve Dijital Ekonomi Fuarı’nda Rusya, Çin ve Türkiye olmak üzere yoğun ilgi gördü.

Editör: Gürkan Demir
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9 farklı ülkeden onlarca firma, İranlı şirketlerle Tahran’da buluştu. Telekomünikasyon alanında yeni anlaşmalar devreye girdi.

44 yıldır ABD’nin ambargoları ile karşı karşıya kalan İran, baskıları azaltmak için her alanda çıkış kapısı arıyor. Bu kapsamda farklı ülkelerden firmaları başta Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde İranlı şirketlerle buluşturuyor.

Son faaliyet ise Uluslararası Telekomünikasyon, Bilgi Teknolojisi ve Dijital Ekonomi Fuarı oldu. Bu yıl 24’üncü düzenlenen fuarda, Rusya, Çin, Türkiye, Türkmenistan, Suriye, Irak, Afganistan, Özbekistan ve Ermenistan'dan firmalara ev sahipliği yapıldı.

“Dijital dönüşüm ve ulaşılabilirlik” sloganıyla yapılan fuarda, şirketler hangi alanlarda birlikte çalışabileceğine dair istişareler yaptı, teknolojisini tanıttı.

Fuarının organizatörlerinden ve Bahsa Firmasının CEO'su Mirali Seydi, Ulusal Kanal’ın da aralarında olduğu basın mensuplarına konuştu. Seydi, Türk şirketleriyle iş birliklerini geliştirmek istediklerini vurguladı.

- Bu fuar, farklı firmaların yeni teknolojileri birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerinin kapasitelerini tanımalarına fırsat sağladı. Telekomünikasyon konusunda ortağımız olarak bir bakıma Türk tarafının yanındayız ve telekomünikasyon teknolojileri alanında birbirimizin hizmetlerini tamamlıyoruz. Şimdi de hedefimiz büyük veri analizi alanında Türk firmalarıyla iş birliği yaparak, ürünler üretip Afrika pazarına ihracat yapmak.
Türkiye-Suudi Arabistan İş BirliğiTürkiye-Suudi Arabistan İş BirliğiDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iran # fuar # Telekomünikasyon
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