Türkiye-Suudi Arabistan İş Birliği

Yemen'deki savaş sona erdi. Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkiler Çin'in inisiyatif almasıyla pozitif bir seyir izlemeye başladı.



Çin ile Suudi Arabistan arasında gelişen ilişkiler sayesinde Suudi Arabistan dış politikada Batı tahakkümünden kurtuldu. Çok kutuplu dünyaya uygun politikalar geliştirmeye başladı.



Suudi Arabistan, Ağustos 2023'te Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen zirvede BRICS'e katılacağını duyurdu. Suudi Arabistan'ın üyeliği 1 Ocak 2024 itibarıyla başlamış olacak.



Böylece Batı'nın aralarındaki çatışmayı körüklediği iki ülke; Suudi Arabistan ve İran, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yanı sıra BRICS'te de birlikte olacak.

İki Ülke Arasında İş Birliği

7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Harekâtı sonrası da iki ülke arasında diplomatik iş birliği artmıştı.



Filistin meselesi Türkiye ile Suudi Arabistan'ın da uluslararası arenada birlikte hareket etmesini sağladı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından 11 Kasım'da Cidde’de düzenlenen Olağanüstü Ortak Zirve'de alınan kararların takibi amacıyla bir Temas Grubu oluşturuldu. Temas Grubu'nda Filistin'de acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye ile Suudi Arabistan birlikte çalışıyor.



2018'de Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesiyle iki ülke arasında gerginleşen ilişkiler, 2022'den itibaren iki ülkenin gayretiyle düzelme eğilimine girdi.



Özellikle BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuşak ve Yol Girişimi gibi Avrasya merkezli uluslararası kurumlar ve oluşumlar sayesinde Türkiye, Suudi Arabistan, İran ve Mısır gibi bölge ülkeleri arasında Batı'nın körüklediği suni tartışma ve sorunlar yerini bölgesel iş birliği ve "kazan-kazan" prensibi üzerine kurulu ticari ilişkilere bıraktı.



Suudi Arabistan, İran ve Mısır BRICS örgütüne tam üyeyken İran'ın tam üye olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır diyalog ortağı statüsündeler. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül 2022'de Taşkent'te katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere "Amacımız Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak" demişti.



Batı hegemonyası içinde birbirleriyle çatışan Batı Asya ülkeleri Yükselen Asya çağında Avrasya ikliminde menfaatlerine uygun olarak iş birliği olanaklarını artırma yoluna gidiyor. Batı ise bu gidişatı engellemek için türlü kışkırtmalar tezgahlamaya deva ediyor.