Tanzanya'da maden ocağında göçük: 22 ölü

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da yasadışı bir altın madeninde göçük meydana geldiği, ülkenin kuzeyinde yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan göçükte en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bariadi bölge yetkilisi Simon Simalenga, yaşları 24 ile 38 arasında değişen bir grup kişinin yağışlar sebebiyle faaliyetlerin sınırlandırıldığı bölgede maden çalışmaları yapması sonucu göçük yaşandığını anlattı.

'22 CESET ÇIKARDIK'

Reuters haber ajansının aktardığına göre, 13 Ocak Cumartesi günü yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan Simalenga, "Önce bize madende 19-20 kişinin mahsur kaldığı söylenmişti ancak maalesef 22 ceset çıkardık" diye konuştu. Simalenga, göçüğün büyük ölçüde kaldırılmasına rağmen bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Simalenga'nın verdiği bilgilere göre, madenciler, bundan 2 ila 3 hafta öncesinde bölgede altın madeni açısından zengin bir alan keşfetmiş, hükümet fiziksel ve çevresel güvenlik ile ilgili prosedürlere onay vermeden bölgede maden faaliyetlerine başlamıştı. Bu esnada yerel bir madencilik yetkilisi alanı ziyaret edip maden faaliyetlerini durdurmalarını söylese de grup, cuma akşamı geç saatlerde çalışmalarına devam etti.

Tanzanya hükümeti, yıllardır küçük çaplı madencilik faaliyetlerini iyileştirmeye çalışsa da ülkede halen yasadışı madencilik faaliyetlerinde bulunuluyor. Tanzanya; Güney Afrika Cumhuriyeti, Gana ve Mali'den sonra dünyanın en büyük dördüncü maden üreticisi konumunda.