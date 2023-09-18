Tarihi eserlere "iklim" saldırısı! Almanya'daki Brandenburg Kapısı'nı turuncuya boyadılar

İklim aktivizmi adı altında son yıllarda tarihi eserlere, sanat eserlerine yönelik başlatılan saldırılar sürüyor. Daha önce Van Gogh tablosuna konserve çorba atılmış, Almanya’daki Barberini Müzesi’nde sergilenen Claude Monet’nin “Les Mueles” tablosuna patates püresi ile saldırılmıştı. Bu ve benzeri daha bir çok eyleme imza atan "iklim aktivistleri" son olarak Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı'na saldırdı.

TARİHİ KAPIYI TURUNCUYA BOYADILAR

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Son Nesil" isimli örgütten iklim aktivistleri, kentin ve ülkenin en önemli sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı protesto amacıyla sprey boyayla turuncuya boyadı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, tarihi kapının altı sütununu boyayan 13 aktivist gözaltına alındı. Eylemle eş zamanlı olarak tarihi kapının önündeki Pariser Platz'a da boya döküldü.

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Brandenburg Kapısı'nda yapılan boyalı protesto eylemini tarihi sütunlara zarar verdiği gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi.

Eylemin ardından güvenlik şeridi çekilerek tarihi kapıdaki boya temizlendi.