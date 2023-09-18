Facianın eşiğinden dönüldü! Bursa'da dinamit yüklü kamyon devrildi

Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü. Dinamit yüklü kamyon yola devrildi. Kamyonun maden ocağına dinamit taşıdığı öğrenildi. Kaza sonrası yolun temizlenmesi çalışmaları 7 saat sürdü. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Bursa'da dinamit yüklü kamyon devrildi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, maden ocağına dinamit taşıyan kamyon devrildi.

Bursa-İzmir kara yolu Doğanköy mevkisinde, sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyon, Naci A'nın kullandığı 16 EJL 05 plakalı sebze yüklü kamyona çarparak devrildi. İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

YOL 7 SAAT BOYUNCA TRAFİĞE KAPATILDI

Ekipler, çevre güvenliği alarak kaza bölgesine araç ve yayaların yaklaşmasına izin vermedi. Kaza nedeniyle İzmir güzergahı ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, Bursa Şehir Hastanesi kavşağında yolu keserek Bursa'dan İzmir istikametine gitmek isteyen sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Facianın eşiğinden dönüldü! Bursa'da dinamit yüklü kamyon devrildi - Resim : 1

Yolda kalan bazı araçlar da Bursa Şehir Hastanesi kavşağına kadar ters istikamette giderek, buradan farklı güzergahlara yöneldi.

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Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, 7 saat kapalı kalan Bursa-İzmir kara yolunda ulaşım tekrar sağlandı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Bursa'da dinamit yüklü kamyon devrildi - Resim : 3

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bursa # bursa # Nilüfer # trafik kazası # kamyon
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