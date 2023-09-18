İzmir'de bıçaklı kavga ölümle bitti!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! Kavganın taraflarından biri olan 18 yaşındaki genç bıçakla yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de bıçaklı kavga ölümle bitti!
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki kişi arasındaki kavga ölümle sonuçlandı! Olayın adresi Cumhuriyet Mahallesi oldu. 33 yaşındaki B.A. ile 18 yaşındaki Baran Çatalbaşoğlu arasında sözlü tartışma çıktı.

Henüz sebebi bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü, kavgada bıçaklar konuştu! B.A., 18 yaşındaki Çatalbaşoğlu'nu bıçakla yaraladı.

Olayın yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı genç, sağlk ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çatalbaşoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti!

Darp sonucu yaralanan B.A. ise İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradan Ege Üniversitesi Hastanesine sevk ediler B.A, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # bıçaklı kavga # Karşıyaka
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