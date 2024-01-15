Tayvan'da ABD yanlıları çoğunluğu kaybetti

Partisi de parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı. Mısır'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise "Tayvan anavatanın kucağına dönecektir" dedi.

"Çin'in eninde sonunda tam birleşmeyi gerçekleştirecek ve Tayvan anavatanın kucağına dönecek"



Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Mısır'da Tayvan'daki seçimler hakkında konuştu.



Filistin meselesi için Kahire'de bulunan Çin Dışişleri Bakanı Kahire Deklarasyonu'nu hatırlattı. Vang, 80 yıl önce Kahire'de Çin, ABD ve İngiltere'nin, Tayvan da dahil olmak üzere Japonya'nın Çin'den çaldığı bütün toprakların Çin'e iade edilmesini açıkça öngören Kahire Deklarasyonu'nu yayınladığını hatırlattı.



Çinli Bakan, Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Bildirisi'nin Tayvan'ın Çin'in devredilemez bir toprağı olduğuna dair tarihi ve hukuki temelleri attığını söyledi.



Vang Yi, Çin topraklarını bölmek için Tayvan'ın "bağımsızlığını" isteyenlerin tarih ve hukuk tarafından kesinlikle "ağır bir şekilde cezalandırılacağını" bildirdi.



13 Ocak'ta Tayvan'daki başkanlık ve parlamento seçimlerinde ABD yanlıları çoğunluğu kaybetti. ABD ile sıkı ikili ilişkileri savunan Demokratik İlerici Parti adayı William Lai'nin oyları yüzde 57'den yüzde 40'a düştü. Lai'nin partisi Demokratik İlerici Parti parlamentodaki çoğunluğunu da kaybetti. ABD yanlısı partinin parlamentoda 51 sandalyesi bulunurken Çin ile ilişkileri geliştirmek isteyen partilerin sandalye sayısı 60 oldu.



Öte yandan ABD Tayvan'daki kışkırtmalarına devam ediyor. Seçimleri ardından ABD'den bir heyet Ada'yı ziyaret etti.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine "Tayvan bölgesindeki seçimler tamamen Çin'in içişleridir. Çin, ABD'nin Tayvan bölgesiyle herhangi bir şekilde resmi etkileşime girmesine ve herhangi bir şekilde ya da herhangi bir bahaneyle Tayvan işlerine müdahale etmesine kesinlikle karşıdır." ifadelerini kullandı. Mao, Tayvan'daki seçimin Çin'in içişi olduğunun altını çizdi.