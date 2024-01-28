Teksas'ta düello: Ulusal Muhafızlar, Sınır Devriyesine karşı

Teksas Valiliği ve Federal Hükümet arasındaki sınır tartışmaları sürüyor. Her iki taraf arasındaki çatışma özellikle ABD'ye yasadışı girişlerin yoğun olarak yaşandığı sınır kasabası Eagle Pass'taki yaklaşık 2,5 mil uzunluğa sahip Shelby Park'ta yaşanıyor. Kısa bir süre önce Teksas Askeri Departmanı yeni çitler ve jiletli teller yerleştirerek parkı Federal Hükümete ve Sınır Devriyesine kapatmıştı. ABD basınına göre Hükümet'e bağlı Sınır Devriyesinin göçmenleri işlem için beklettiği alan parkın içinde olduğu için bu çok önemli bir gelişme olarak ele alınıyor. Teksas Valiliği yetkilileri, Eyalet Başsavcısı Ken Paxton'a bu hafta başında gönderilen ve Teksas'ın Shelby Park'ı Sınır Devriyesine yeniden açması için son tarih belirleyen emre uymayı planlamadıklarını açıkça belirtti. Aynı şekilde Vali Greg Abbott da Teksas'ın kendini koruma hakkını kullanmaya devam edeceğini birkaç kez yineledi.



Güney Dakota Valisi Krisi Noem de bölgeye geldi ve Teksas'a destek sözü vererek ihtiyaç duyulması halinde Ulusal Muhafızları veya jiletli tel göndermeyi teklif etti. ABD'li kaynaklar, Shelly Park'taki olağan Sınır Devriyesi varlığının ciddi bir azalma gösterdiğini aktarıyor.

'SİYASİ BİR MESELE HALİNE GELDİ'

CBS News, göçmen yasalarında uzman Teksaslı avukat Haim Vasquez'e oluşan koşullar hakkında görüşlerini sordu. "Şu anda bulunduğumuz noktayı daha önce hiç görmedik" diyen Vasquez "Teksas Ulusal Muhafızlarının, Sınır Devriyesi ajanlarının girişini bloke ettiği ve sınırın otoritesini veya kontrolünü ele geçirdiği bir durumla hiç karşılaşılmamıştı." şeklinde konuştu. Uzman Avukat, "Şu anda çok kritik bir noktadayız çünkü gerçekten de ABD'nin özünü ve Yüksek Mahkemenin yetkilerini, eyaletlerin emirlere uymak zorunda olup olmadığını ya da bunları istedikleri şekilde yorumlamanın bir yolunu bulup bulamayacaklarını test ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vasquez bundan sonra kimin harekete geçeceğini bekleyip göreceğiz diyerek, "Eğer Federal Hükümet bu konuda geri adım atarsa Yüksek Mahkeme içtihadına dayanarak sahip olduğu yetkiyi tamamen kaybedecek.” uyarısında bulundu. Vasquez göre sorun yasadışı girişler çizgisini çoktan aştı ve “siyasi bir mesele” haline geldi. Yirmi beş Cumhuriyetçi eyaletin Vali Abbott'un duruşunu desteklediğini ve bunun Teksas'ın anayasal meşru müdafaa hakkı olduğunu söylediğini hatırlatalım. Vali Abbott, bu eyaletlerin gerektiğinde sınıra asker göndermeye istekli olacaklarına inandığını belirtmişti.