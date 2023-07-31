Tüm istihbarat birimleri ile bağlantılarını kopardı!

Devletlerin, farklı ülkelerle diplomatik ilişkilerinin istihbarat teşkilatlarının ilişkilerini etkilemediği bilinir. Son günlerde Moldova kesin dönüşleriyle Doğu Avrupa bölgesini ısındırmaya devam ediyor. Bugün son dakikada gelen açıklama ise süreci iyice çıkılmaz hale sokmaya devam ediyor.

NATO DÜZLEMİNE KAYAN MOLDOVA'DAN KRİTİK HAMLE

(MOLDOVA İSTİHBARATI SIS EKİPLERİ)

Moldova'nın, Rusya'nın istihbarat servisleri tüm işbirliği anlaşmalarını feshettiği bildirildi.

Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi'nden (SIS) basın biriminden yapılan açıklamada, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile ilişkilerini tamamen bitirdiğini açıkladı.

(RUSYA İÇ İSTİHBARATI: FSB BAYRAĞI)

İki ülkeye ait servisler arasındaki etkileşimin, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik savaş başlatmasından bu yana kesildiği aktarılan açıklamada,

- SIS, yasaları ihlal eden ve ulusal güvenliğe zarar verecek şekilde hareket eden, Moldova'ya karşı yıkıcı faaliyetler yürüten, devletin demokratik kurumlarının işlevselliğini baltalayan, ülkenin sosyal, siyasi ve ekonomik durumunu istikrarsızlaştıran ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan benzer devlet kuruluşlarıyla dış ortaklık ilişkileri sürdürmez.

Açıklamada, Rus tarafının bu konuda resmen bilgilendirildiği kaydedildi. Kremlin, FSB veya SVR'den herhangi bir açıklama henüz gelmedi.