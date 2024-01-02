Türkiye Gençlik Birliği İran'da

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleymani, ölümünün 4. Yılında anılıyor.

Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan, Yemen başta olmak üzere bölge ülkelerinden çok sayıda kişi Süleymani’yi anmak için Kirman kentine gitti.

İran İslam Cumhuriyeti’nin resmi davetlisi olarak İran’da bulunan Türkiye Gençlik Birliği de Kirman'daydı.

"Ne mutlu ki bugün Amerikan destekli terörün kökünü Türkiye, Suriye, İran ve Rusya olarak beraber kazıyacağımız ve kökünü kurutacağımız günlerin şafağındayız."



Süleymani’nin mezarı başında konuşan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, Süleymani’nin mücadelesini el ele zafere ulaştırma sözü verdi.

"Biz de şimdi Türkiye'de ABD'nin İncirlik Üssü'nü kuşatmış, orada eylemler yapmış bir şekilde İran topraklarına geldik. Bu üsleri kaldıracağız. Bu üslere el konacak ve bölgemizi ABD'den ve İsrail'den temizleyeceğiz. Onların yarattığı terör örgütlerinin vahşetinden temizleyeceğiz. Bütün bölge devletleri ve en başta da Türkiye ve İran sımsıkı el ele vereceğiz."



TGB Genel Başkanı Çetin’e, TGB Genel Başkan Yardımcısı Sueda Babacan ile TGB Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara İl Başkanı Taha Küçükuygun eşlik ediyor.



TGB, 3 Ocak Çarşamba günü saat Türkiye saati ile 18.30'da Tahran’daki İmam Humeyni Musallasında da yapılacak uluslararası anmanın da konuklarından olacak.



