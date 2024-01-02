Türkiye Gençlik Birliği İran'da

Ölümünün 4. yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman ziyaretçi akınına uğradı. İran'ın davetlisi olan Türkiye Gençlik Birliği 'de Süleymani'nin kabrini ziyaret etti.

Editör: Gürkan Demir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleymani, ölümünün 4. Yılında anılıyor.

Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan, Yemen başta olmak üzere bölge ülkelerinden çok sayıda kişi Süleymani’yi anmak için Kirman kentine gitti.

İran İslam Cumhuriyeti’nin resmi davetlisi olarak İran’da bulunan Türkiye Gençlik Birliği de Kirman'daydı.

"Ne mutlu ki bugün Amerikan destekli terörün kökünü Türkiye, Suriye, İran ve Rusya olarak beraber kazıyacağımız ve kökünü kurutacağımız günlerin şafağındayız."

Süleymani’nin mezarı başında konuşan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, Süleymani’nin mücadelesini el ele zafere ulaştırma sözü verdi.

"Biz de şimdi Türkiye'de ABD'nin İncirlik Üssü'nü kuşatmış, orada eylemler yapmış bir şekilde İran topraklarına geldik. Bu üsleri kaldıracağız. Bu üslere el konacak ve bölgemizi ABD'den ve İsrail'den temizleyeceğiz. Onların yarattığı terör örgütlerinin vahşetinden temizleyeceğiz. Bütün bölge devletleri ve en başta da Türkiye ve İran sımsıkı el ele vereceğiz."

TGB Genel Başkanı Çetin’e, TGB Genel Başkan Yardımcısı Sueda Babacan ile TGB Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara İl Başkanı Taha Küçükuygun eşlik ediyor.

TGB, 3 Ocak Çarşamba günü saat Türkiye saati ile 18.30'da Tahran’daki İmam Humeyni Musallasında da yapılacak uluslararası anmanın da konuklarından olacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# türkiye gençlik birliği
Çok Okunanlar
Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya Başladı
Naci Görür Söylemişti! O İllerde Depremler Olmaya Başladı
7 bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! İşte Zam Tablosu...
7 bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! İşte Zam Tablosu...
Emekli Maaşlarına Zam Geldi Mi? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Oldu?
Emekli Maaşlarına Zam Geldi Mi? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Oldu?
Kan Donduran Cinayette Eski Eş Gözaltına Alındı!
Kan Donduran Cinayette Eski Eş Gözaltına Alındı!
İSKİ'ye Göre hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ'ye Göre hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Öne Çıkanlar PKK'NIN PARA KAYNAĞINA DARBE | Ulusal Haber PKK'NIN PARA KAYNAĞINA DARBE | Ulusal Haber Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde