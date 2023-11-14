Türkiye'den Filistin'e Destek

Türkiye'nin Filistin'e destekleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir limanından hareket eden AFAD yardım gemisi Mısır'ın El-Ariş Limanına ulaştı.

Türkiye'den Filistin'e Destek

İsrail'in Filistin'e saldırıları şiddetle devam ederken Türkiye'nin insani yardımları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Alsancak Limanından yola çıkan AFAD'ın "Bestekar" isimli yardım gemisi Mısır’ın El-Ariş Limanına ulaştı.

Yardım gemisinde 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans, 2 UMKE aracı, 615 adet jeneratör, Tıbbi malzemeler ve 8 tır su bulunuyordu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yardım elimiz her an Gazze’nin, masum insanların, çocukların üstünde olacak." açıklaması yaptı.

# türkiye # Filistine destek
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