Türkiye'den Filistin'e Destek

İsrail'in Filistin'e saldırıları şiddetle devam ederken Türkiye'nin insani yardımları devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde İzmir Alsancak Limanından yola çıkan AFAD'ın "Bestekar" isimli yardım gemisi Mısır’ın El-Ariş Limanına ulaştı.



Yardım gemisinde 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans, 2 UMKE aracı, 615 adet jeneratör, Tıbbi malzemeler ve 8 tır su bulunuyordu



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yardım elimiz her an Gazze’nin, masum insanların, çocukların üstünde olacak." açıklaması yaptı.