Ukrayna'nın terör saldırısını Rusya engelledi!

Rusya Savunma Bakanlığı, başta başkent Moskova olmak üzere gece boyunca Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Ukrayna'nın terör saldırısını Rusya engelledi!
Ukrayna'nın terör saldırısını Rusya engelledi!
Editör: Uğur Çam
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri durduruldu." ifadesine yer verildi. Hava savunma sistemlerinin İHA’ları düşürdüğü kaydedilen açıklamada, Moskova’da 4, Belgorod’da 3, Kaluga’da 2, Oryol’da 1, Rostov bölgesinde 1, Yaroslavl'da 4, Kursk’ta 3 ve Krasnodar bölgesinde de 17 İHA olmak üzere toplam 35 İHA’nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

 

BELGOROD'DA ROKET SALDIRILARI ENGELLENDİ

Moskova saatiyle 08.00 sularında Ukrayna’nın Vampir çok namlulu roketatar sisteminden 9 ve Uragan çok namlulu roketatar sisteminden 3 roket kullanarak Rusya Federasyonu topraklarına terör saldırısı girişiminde bulunduğu aktarılan açıklamada, Belgorod bölgesi üzerinde tüm roketlerin vurulduğu belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.15’te yine Ukrayna’nın saldırı girişiminde bulunduğu, 1 İHA’nın Moskova bölgesi üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

KRASNODAR'DA PETROL RAFİNERİSİNE SALDIRI GİRİŞİMİ

Öte yandan Krasnodar yerel yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İHA’larla Krasnodar Bölgesi'ndeki Slavyanskiy petrol rafinerisine saldırı girişiminde bulundu ve İHA'lar etkisiz hale getirildi. İHA’lardan birinin tesislere düşmesi sonucu çıkan yangın bir süre sonra söndürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ukrayna # rusya # moskova # iha
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