Ukrayna'ya Karşı Donetsk Halkı Tek Vücut! Tatar İmam Bragin Aydınlık Gazetesi'ne Konuştu

Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Özgür Altınbaş, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne gitti. Cephe hattını gezdi. Donetsk halkının Batı'nın desteklediği Ukrayna'ya karşı verdiği savaşı yerinde takip etti. Özgür Altınbaş Donetsk’te Müslümanların Manevi Yönetimi Başkanı İmam Raşit Bragin ile görüştü.

Tatar İmam Aydınlık Gazetesi'ne önemli bilgiler verdi. Rusya’nın Batı’nın dayatmalarına karşı toplumunu koruduğunu da vurgulayan Bragin, farklı dinden insanların tek bir anavatan için savaştıklarını belirtti söyledi.

- Müslümanın görevi vatanını savunmaktır. Burada herkes Anavatan için savaş veriyor. ABD ve Batı aile ve toplumumuzu bozan bir anlayışı bize dayatmaya çalışıyor. LGBT satanizm değil de nedir? Bunlar bizim yaşam tarzımıza uygun değil ve bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz.

120 bin kadar Müslümanın yaşadığı Donetsk’te Müslümanlar toplu ibadet yapamıyorlar. Bragin, Ukrayna saldırganlığını şu sözlerle anlattı:

- Savaş boyunca yaklaşık 1 buçuk yılda 6 top mermisi camiye zarar verdi. Bir gün ibadet etmek için topluca camide toplandık. Tam dua ettiğimiz bir anda cami Ukrayna tarafından bombalanmaya başladı. Kadınları ve çocukları güvenli bölgeye aldık. Allah’a şükür hayatını kaybeden olmadı. Bir başka gün de camimizin bekçisinin Ukrayna mayınına bastığı için ayağı koptu. Yine başka bir gün camimizin kubbesine havan topu düştü.

Türkiye tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti tanınmıyor. Bu nedenle buradaki Müslüman toplum resmi olarak Türkiye ile resmi temas kuramıyor. Ancak Tatar İmam Raşit Bragin umutlu. Bragin, " Donetsk'teki camiyi Türklerle yeniden onaracağız" diyor.

Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Özgür Altınbaş'ın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki izlenimleri ve röportajları yazı dizisi olarak Aydınlık Gazetesi'nde yayımlanmaya devam edecek. Altınbaş cuma günkü haberinde Kiev yönetiminin, Ukraynalı esir askerler için ailelerinden nasıl rüşvet istediğini ayrıntılarıyla açıklıyor.