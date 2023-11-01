Ürdün İsrail Büyükelçisi'ni Geri Çağırdı

Gazze'deki harekâtını sürdüren ve Cebaliye Mülteci Kampı'nı dün 100 kişinin öldüğü saldırıya rağmen bugün bir kez daha bombalayan İsrail üzerindeki diplomatik baskı artıyor.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki büyükelçilerini geri çekme kararı aldı. Açıklamada, elçinin Tel Aviv'e dönüşü için İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesi şartı koşuldu.