Vladimir Putin Kızıl Meydan'da halkla buluştu! Seçim zaferinin ardından mesajlar verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da vatandaşlara hitap etti.

Vladimir Putin, Kırım’ın Rusya ile birleşmesinin 10. yıl dönümü onuruna Kızıl Meydan’da düzenlenen konsere katıldı. Rus lider meydanı dolduran Ruslara seslendi.

Putin, "Hep birlikte el ele yolumuza devam edeceğiz. Sözde değil eylemde... Bizi gerçekten güçlü kılan da budur.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, Kırım'ın Rusya ile birleşmesi hakkında ise “Kırım sadece stratejik açıdan önemli bir bölge olmayıp, her şeyden önce insanlardır, onlar bizim gururumuzdur. Onlar Anavatan’a inancı taşıdı, kendilerini Rusya’dan asla ayrı tutmadı.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Görüşmede, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirtti.