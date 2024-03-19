Vladimir Putin Kızıl Meydan'da halkla buluştu! Seçim zaferinin ardından mesajlar verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halk ile buluştu. Rus lider, Kırım’ın Rusya ile birleşmesinin 10. yıl dönümü onuruna Kızıl Meydan’da düzenlenen konsere katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Putin, "Hep birlikte el ele yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Vladimir Putin Kızıl Meydan'da halkla buluştu! Seçim zaferinin ardından mesajlar verdi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da vatandaşlara hitap etti.

Vladimir Putin, Kırım’ın Rusya ile birleşmesinin 10. yıl dönümü onuruna Kızıl Meydan’da düzenlenen konsere katıldı. Rus lider meydanı dolduran Ruslara seslendi.

Putin, "Hep birlikte el ele yolumuza devam edeceğiz. Sözde değil eylemde... Bizi gerçekten güçlü kılan da budur.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, Kırım'ın Rusya ile birleşmesi hakkında ise “Kırım sadece stratejik açıdan önemli bir bölge olmayıp, her şeyden önce insanlardır, onlar bizim gururumuzdur. Onlar Anavatan’a inancı taşıdı, kendilerini Rusya’dan asla ayrı tutmadı.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Görüşmede, Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik eden Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Japonya ekonomisi sarsılıyor! 17 yıl sonra ilk defa...Japonya ekonomisi sarsılıyor! 17 yıl sonra ilk defa...Dünya
# vladimir putin # rusya # kızıl meydan
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat! Emekli maaşları artıyor mu?
Emekliler dikkat! Emekli maaşları artıyor mu?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu!
Bakan Işıkhan duyurdu 47 ilaç SGK kapsamına geri alındı! İşte o ilaçlar!
Bakan Işıkhan duyurdu 47 ilaç SGK kapsamına geri alındı! İşte o ilaçlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale etkinliğinde Batı'ya mesaj verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale etkinliğinde Batı'ya mesaj verdi!
Çikolata sevenler için kötü haber mi geliyor? Üretim duracak mı?
Çikolata sevenler için kötü haber mi geliyor? Üretim duracak mı?
Öne Çıkanlar Putin'den Türklere tarihi söz! | Koray Kamacı, Doğan Akdeniz Putin'den Türklere tarihi söz! | Koray Kamacı, Doğan Akdeniz Tarlada 20 lira tabakta 400 lira! Tarlada 20 lira tabakta 400 lira!