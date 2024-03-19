Japonya ekonomisi sarsılıyor! 17 yıl sonra ilk defa...

Japonya Merkez Bankası (BOJ), 8 yıldır uyguladığı negatif faiz politikasına son verdi.17 yıl sonra ilk kez faizleri arttırma kararı aldı. BOJ yeni kısa vadeli faiz hedefini yüzde 0-0.1 aralığında belirleme kararı aldı.

BOJ, 2016'dan bu yana uygulanan ve uzun vadeli faiz oranlarını sıfır civarında sınırlayan getiri eğrisi kontrol (YCC) politikasını da kaldırdı.

Ancak BOJ, daha önce olduğu gibi "aynı miktarda" devlet tahvili almaya devam edeceğini ve getirilerin hızlı bir şekilde artması durumunda alımları artıracağını açıkladı.