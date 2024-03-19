Akaryakıtta zam ya da indirim olacak mı? İşte detaylar...
Geçtiğimiz hafta benzinde ve motorin grubunda da yaşanan zamların ardından tekrar zammın gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
Geçtiğimiz hafta benzine 1 lira 53 kuruş zam gelmişti. Motorin grubunda da 1 lira 10 kuruş fiyat artışı yaşandı. Akaryakıt fiyatlarının hızlı artışında doların istikrarlı yükselişi ve petrol fiyatlarında artış etkili oldu.
19 MART AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin: 42,06 TL/LT
Motorin: 41,82 TL/LT
İSTANBUL (ANADOLU)
Benzin: 42,07 TL/LT
Motorin: 41,82 TL/LT
ANKARA
Benzin: 42,79 TL/LT
Motorin: 42,61 TL/LT
İZMİR
Benzin: 42,99 TL/LT
Motorin: 42,81 TL/LT