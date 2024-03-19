Akaryakıtta zam ya da indirim olacak mı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta benzinde ve motorin grubunda da yaşanan zamların ardından tekrar zammın gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Akaryakıtta zam ya da indirim olacak mı? İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen

Geçtiğimiz hafta benzine 1 lira 53 kuruş zam gelmişti. Motorin grubunda da 1 lira 10 kuruş fiyat artışı yaşandı. Akaryakıt fiyatlarının hızlı artışında doların istikrarlı yükselişi ve petrol fiyatlarında artış etkili oldu.

19 MART AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 42,06 TL/LT

Motorin: 41,82 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 42,07 TL/LT

Motorin: 41,82 TL/LT

ANKARA

Benzin: 42,79 TL/LT

Motorin: 42,61 TL/LT

İZMİR

Benzin: 42,99 TL/LT

Motorin: 42,81 TL/LT

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# akaryakıt # zam
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