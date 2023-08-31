Yaogan-39 yerine ulaştı! Çin askeri istihbarat uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli Yaogan sınıfı askeri istihbarat uydularını uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-39" tipi üç uydu, Long March 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı. Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

485 BAŞARILI FIRTLAMA YAPILDI

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 485'inci başarılı taşıma görevi oldu. Çin, en son bu sınıftan Yaogan-36 tipi uyduların 5. üçlü grubunu 26 Temmuz'da uzaya göndermişti.

ÇİN İSTİHBARAT UYDUSU YAOGAN-39'UN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Yaogan-36, Çin’in uzaktan algılama özellikli, askeri istihbarat amaçlı yer gözlem uydusudur. Yaogan-36, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi’nden fırlatılmıştır.

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilmiştir. Yaogan-36, dört gruptan oluşan bir uydu ağıdır. İlk grup 26 Eylül 2022’de, ikinci grup 14 Ekim 2022’de, üçüncü grup 27 Kasım 2022’de ve dördüncü grup ise 15 Aralık 2022’de fırlatılmıştır. Yaogan-36 uydularının, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanıldığı bildirilmiştir. Yaogan-36 uydularının özellikleri hakkında daha fazla bilgi verilmemiştir. Ancak Yaogan uydu programı kapsamında daha önce fırlatılan uyduların, optik görüntüleme, radar görüntüleme, elektronik keşif ve okyanus gözlemi gibi çeşitli alanlarda çalıştığı bilinmektedir.