Yemen açıklarında Yunanistan'ın gemisi füzeyle vuruldu!

Adı açıklanmayan kaynağın açıklamalarına göre Yemen açıklarında Yunanistan’a ait True Confidence adlı yük gemisi füzeyle vuruldu.

Yunanistan’a ait Barbados bandıralı True Confidence adlı yük gemisine, Yemen'in Aden kentinin yaklaşık 50 deniz mili güneybatısında füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu gemi hasar aldı ve yangın çıktı. Gemide, 20 mürettebat ve 3 silahlı koruma olduğu aktarıldı.

Adı açıklanmayan kaynağın verdiği bilgilere göre; saldırı nedeniyle 3 kişinin kayıp olduğunu ve 4 kişinin ağır şekilde yaralandığını açıkladı.