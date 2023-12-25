Yemen’de Ateşkes

Yemen'de tarafların ateşkes yönünde adım atmayı kabul etmesinin ardından yeni bir karar alındı. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin yeni bir ateşkes yapılmasını ve BM öncülüğünde barış sürecinin başlatılmasını taahhüt ettiğini söyledi. Konuyla ilgili gerekli adımların atılması amacıyla taraflarla birlikte çalışacağını ifade eden Grundberg, yol haritasının ülkedeki siyasi sürece hazırlığı da kapsadığını belirtti. Tüm tarafları yol haritası üzerinde anlaşmanın başarıyla tamamlanması ve diyaloga uygun bir ortam sağlanması için itidal göstermeye çağıran Grundberg, “30 milyon Yemenli, somut sonuçlar getirecek ve kalıcı barışa doğru ilerleme sağlayacak bu yeni fırsatı takip ediyor. Taraflar önemli bir adım attı” dedi.

Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise "Savaşın sona erdirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler himayesinde bir yol haritası oluşturulmasına yönelik çabalara ilişkin özel elçi tarafından yayınlanan açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesine yer verildi. Hükümet, ayrıca barış sürecini ilerletme çabalarından dolayı Suudi Arabistan ve Umman'a da teşekkür etti.

Suudi Arabistan'dan Açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi'nin ülkede barış yolunu destekleyecek bir yol haritası oluşturulması konusunda yaptığı açıklamanın memnuniyetle karşılandığını duyurdu. Bakanlık, Suudi Arabistan’ın Yemen halkını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’da Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi ile görüşen Grundberg, Umman'da ise Husilerin baş müzakerecisi Muhammed Abdülselam ve Ummanlı yetkililerle bir araya gelmişti.