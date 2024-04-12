Yunanistan TCG Anadolu'nun ikizi ile tatbikat yapacak

Yunanistan'ın, Türk Donanması'nın en büyük gemisi olan TCG Anadolu'yu merakı dikkat çekti. Yunan donanması, TCG Anadolu’nun İspanyol ikizi olarak geçen Juan Carlos gemisi ile 19 Nisan'da Ege’de eğitim tatbikatı yapacak.

Yunan kurmaylar, İspanyol fırkateynleri refakatindeki Juan Carlos’a , Türkiye’nin en büyük yerli savaş gemisi “TCG Anadolu” ile olan benzerliklerinden dolayı önem veriyorlar.

Yunan Ta Nea gazetesine konuşan askeri kaynaklar “Bu sayede TCG Anadolu’nun huyunu suyunu öğrenme fırsatı bulacağız” dedi.

TCG Anadolu'nun tasarım ve üretim aşamalarında Juan Carlos gemisinden esinlenildi. Daha sonra ise Türk Donanması’nın ihtiyaçlarına göre donatıldı.