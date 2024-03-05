Yunanistan'a ikinci harita şoku

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in, Türkiye'ye verilecek F-16'ların Ege'de Yunanistan'a karşı kullanılmayacağına dair garanti isteyen Kongre'ye gönderdiği mektupta, ikinci bir harita olduğu ortaya çıktı. Yunan Dimokratia gazetesi, söz konusu haritayı önceki gün birinci sayfasına taşıdı. Blinken'in mektubuna eklenen iki harita olduğunu bildiren gazete, bu haritaların 2023 yılında Kongre Araştırma Servisi tarafından hazırlanan bir rapordan alındığını bildirdi. Bu raporu, “Yunan egemenliğinin temeline atılan bir nükleer bomba” olarak tarif eden gazete, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kongre Araştırma Servisi'nin bu raporu, sadece Ege'deki Yunan egemenliğinin temellerine değil, Yunanistan'ın anakarasına da atılmış nükleer, hukuki ve askeri bir bomba niteliğindedir ve Helenizmin varlığını maksimum riske atmaktadır!”

TÜRK KITA SAHANLIĞI 230 MİL

Aydınlık, Blinken'in mektubunda yer alan ilk haritayı geçen günlerde gündeme getirmişti. Blinken, mektubunda “uluslararası tanınmış sınırlar” vurgusu yaparak hem Ege'deki bazı ada, adacık ve kayalıkların egemenliğinin Yunanistan'a ait olmadığını belirtiyor, hem de Atina'nın 10 millik FIR iddiasının geçersizliğini ilan ediyordu.

Mektuptaki ikinci haritada ise Akdeniz bölgesinin yer aldığı görülüyor. Söz konusu haritada, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'la denizden komşu olduğuna dair iddialarına yer verilmezken, Meis adasının deniz alanına ilişkin söylemler de “iddia” olarak sunuluyor. Haritada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ise 230 mil olarak çiziliyor. Yunan basını bu harita için “Doğu Akdeniz'in Türkiye'ye ait olduğu kabul ediliyor.” diyor. Her ne kadar harita, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını net şekilde betimlemese de, yine de Yunan iddialarının gerçek dışı olduğuna dair önemli mesajlar içeriyor. Her şeyden önce Yunanistan'ın bir takımada devleti olduğu yönündeki iddiaları boşa çıkıyor. Adaların tam yetkili olarak 200 millik deniz alanlarına sahip olduğu iddiası da çöpe atılmış durumda. Ayrıca Türkiye ile Libya arasındaki MEB anlaşmasının da korunduğu görülüyor.

25. MERİDYENE KADAR TÜRKİYE'NİN

Dimokratia'daki haberi kaleme alan Yunanistan'ın deneyimli gazetecisi Kyra Adam, Kongre Araştırma Servisi'nin raporu ve söz konusu haritalarla ilgili şu değerlendirmelerde bulunuyor: