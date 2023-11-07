Yunanistan'da Filistin'e Destek Gözaltı Getirdi

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Filistinli gösterici, Yunan devletinin yabancı bir devletle olan dostane ilişkilerini bozma tehlikesine yol açma suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda 5 Kasım'da toplanan kalabalık, önce Filistin'e destek için düzenlenen konseri dinlemiş, ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürümüştü. Ülkenin, Filistin'e verdiği desteği yetersiz bulan eylemciler, hükümetin Filistin politikasını da eleştirmişti.