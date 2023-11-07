Yunanistan'da Filistin'e Destek Gözaltı Getirdi

Yunanistan'da Filistin'e destek için Yunan bayrağının yanına Filistin bayrağı asan gösterici gözaltına alındı. Göztericinin "Yunanistan'ın yabancı bir devletle dostane ilişkilerini bozma" suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Yunanistan'da Filistin'e Destek Gözaltı Getirdi
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Kathimerini gazetesinin haberine göre, Filistinli gösterici, Yunan devletinin yabancı bir devletle olan dostane ilişkilerini bozma tehlikesine yol açma suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda 5 Kasım'da toplanan kalabalık, önce Filistin'e destek için düzenlenen konseri dinlemiş, ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürümüştü. Ülkenin, Filistin'e verdiği desteği yetersiz bulan eylemciler, hükümetin Filistin politikasını da eleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# filistin # yunanistan # israil
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