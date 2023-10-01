Yüzlerce Fanatik Yahudi Mescid-İ Aksa'ya Baskın Düzenledi

Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.



Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, "Sukot Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya bastı.



İsrail polisi, baskınlar sırasında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak, Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermedi.



Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek. Yahudi yerleşimciler

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.