2023 KPSS soru ve cevapları açıklandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, bugün düzenlenen Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile başladı.

Oturumların geride kalması ile şimdi de cevap anahtarları adayların gündeminde. Yayımlanacak cevap anahtarları ile doğru/yanlış sayılarını öğrenecek memur adayları, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2023 KPSS soru ve cevaplarında son durum...

2023 KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS lisans oturumu soru ve cevap anahtarını sınavın ardından yayımladı.

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Sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görüntüleyebilecekler.

KPSS'YE KAÇ MEMUR ADAYI KATILIM SAĞLADI?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un paylaştığı verilere göre, bugün başlayan KPSS maratonuna katılmak için 924 bin 168 aday başvuru yaptı.

Bu adayların 572 bin 20’sinin öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılması bekleniyor.

29-30 Temmuz’da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına 85 bin 236 aday, 6 Ağustos’ta uygulanacak ÖABT’ye ise 452 bin 658 aday başvurdu.