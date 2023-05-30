2023 POMEM sonuçları belli oldu! Ön başvuru sonuçları açıklandı: POMEM sonuç sorgulama ekranı

30. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuruları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili açıklama Polis Akademisi Başkanlığından geldi. Açıklamada POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Adayların heyecanla beklediği sonuç duyurusu ile ilgili yapılan açıklamada sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan kişi sayısı da duyuruldu. Buna göre, toplam 121.120 başvurudan, lisans mezunu 33.509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM giriş sınavı aşamalarına hak kazanan 70 bin 514 aday, sonuçları, e-Devlet üzerinden Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranından sorgu yaparak öğrenebilecek.

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

POMEM giriş sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için sınav ücreti de belli oldu. Adaylar sınav ücreti için 400 TL ödeyecekler.

Sınav ücreti, 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.00’dan 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “30. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacak. Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklar. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacak

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak.

Kaynak: https://www.pa.edu.tr/30-donem-pomem-giris-sinavi-aday-belirleme-on-basvuru-sonuclari-aciklanmistir-duyurular.html