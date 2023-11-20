Ankara Çankaya'da Lise Krizi

Öğrenciler ara tatilin ardından Ankara'da okula giremedi. Ankara Çankaya'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Çankaya Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini boşaltmak istiyor.

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Zor durumda kalan öğrenci ve veliler ise duruma tepki gösterdi. Okul önünde açıklama yapan öğrenciler “devletin verdiği hakkı bizden alamazsınız” dedi.

Önce kantinlerini kapattılar ardından spor salonlarına el koydular. 1 haftalık ara tatilin ardından okula dönen öğrenciler okula giriş kapısında bariyer ile karşılaştı.

Ankara Çankaya’da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Çankaya Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini istemiyor.

Ders saatlerinde yüksek inşaat sesi ile ders dinlemek zorunda kalan öğrenciler eğitim haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Meslek Lisesi önünde açıklama yapan öğrenci ve veliler gerekli başvuruları yaptıklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını belirtti.

Eğitim haklarına müdahale edilen öğrencilere Vatan Partisi Çankaya Belediye Başkan adayı Murat Demirbaş’ta destek verdi.

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