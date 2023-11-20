Tuzla'da Gazzeli Masum Çocuklar Anıldı



Gazze’de öldürülen masum çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde İstanbul Tuzla Belediyesi tarafından anıldı.



İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek amacıyla ‘Tay’ adlı çizgi filmin gösterimi yapıldı.



Film gösterimine dışarıdan hiçbir izleyici alınmadı. Salondaki koltuklara öldürülen çocukların isimlerine yer verildi.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "insanlık adına utanç verici bir zamanda yaşıyoruz" dedi.



İstanbul'da birçok belediye Gazze’de yaşanan saldırılarına dikkat çekmek için, 20 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında ‘İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze’ başlığıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.