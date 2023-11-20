Tuzla'da Gazzeli Masum Çocuklar Anıldı

Dünya Çocuk Hakları Gününde Filistinli binlerce çocuk İsrail tarafından öldürülüyor. İstanbul Tuzla Belediyesi bu anlamlı günde yaşamını yitiren çocukları unutmadı. Filistinli masumlar Tuzla'da anıldı.

Tuzla'da Gazzeli Masum Çocuklar Anıldı


Gazze’de öldürülen masum çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde İstanbul Tuzla Belediyesi tarafından anıldı.

İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek amacıyla ‘Tay’ adlı çizgi filmin gösterimi yapıldı.

Film gösterimine dışarıdan hiçbir izleyici alınmadı. Salondaki koltuklara öldürülen çocukların isimlerine yer verildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "insanlık adına utanç verici bir zamanda yaşıyoruz" dedi.

İstanbul'da birçok belediye Gazze’de yaşanan saldırılarına dikkat çekmek için, 20 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında ‘İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze’ başlığıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

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# gazze # filistin # Müslüman # tuzla
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