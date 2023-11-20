Bakan Güler'den Bütçe Mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Güler, bakanlığın 2024 yılı bütçesiyle ilgili olarak milletin tahsis ettiği kaynakları büyük bir titizlikle kullanacaklarını vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi ile telekonferansta bir araya geldi.



Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanları katıldı.



Bakan Güler, TSK’nın devam eden faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı, komutanlara talimatlar verdi. Güler, "Milletimizin tahsis ettiği her bir kuruşu büyük bir titizlikle kullanacağız" dedi.