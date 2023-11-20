Antibiyotik Kullanımına Dikkat! Uzmanından Kritik Uyarı

Antibiyotikler... ancak hekim gerek görürse alınması gereken ilaçlardan, çünkü bu ilaçlar fazla kullanılırsa vücut dengesini bozuyor.



Uzmanlar, antibiyotiklerin sadece bakteriyel enfeksiyonlarda etkili ve tedavi edici olduğuna vurgu yapıyor.



Peki gereksiz antibiyotik kullanımının vücuda zararları neler? İşte yanıtı..



Antibiyotiğin hekim tarafından reçete ile verilmesi de şart.



