Ara Tatil Kalkıyor mu? Beklenen Açıklama Geldi!

Öğrenciler ve veliler ara tatil kalkıyor mu sorusunun cevabını merak içinde beklemekteler. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatille ilgili beklenen açıklama geldi! Detayları sizler için yazdık!

ÖĞRENCİLER VE VELİLER DİKKAT! ARA TATİL KALKIYOR MU!

Ara tatil eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilere milli eğitim bakanlığı kararınca verilen kısa bir dinlenme süresidir. Ara tatiller, öğrencilerin motivasyonunu ve verimliliğini artırmak, okuldan uzaklaşarak yenilenmesini sağlamak amacıyla düzenlenir. Ara tatil uygulaması kapsamında, eğitim öğretim yılı içerisinde iki ara tatil düzenlenmektedir.

İlk ara tatil, birinci dönem sonunda, ikinci ara tatil ise ikinci dönem sonunda yapılmaktadır. Ara tatiller öğrencilerin motivasyonunu ve verimliliğini artırdığından, öğrencilere okuldan uzakta kaldıkları süre boyunca zihinlerini temizleyip yenileme fırsatı verdiğinden, öğrencilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olduğundan ve ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmesine olanak sağladığından genel olarak faydalı bir uygulama olarak görülmekte. Ancak 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan ara tatil uygulaması aynı zamanda uygulandığı günden itibaren bazı tartışmalara da yol açmıştı. Bu yüzden veliler ve öğrenciler de ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği konusunda merak içindeler. Milli eğitim bakanı Yusuf Tekin'in ara tatil kalkıyor mu sorusuna cevabını aşağıda yazdık!

YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA!

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, uzun süredir hem öğrencilerin hem de velilerin cevabını merakla beklediği ara tatil kalkıyor mu sorusunu cevapladı. Yusuf Tekin şimdilik ara tatil uygulamasında herhangi bir değişiklik olmadığını ancak öğrencilerin ve velilerin taleplerinin dikkate alınarak belirli bir süre durumun gözden geçirileceğini, gerekli görülürse ara tatil uygulamasında değişiklik yapılacağını söyledi.