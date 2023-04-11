Bakan Özer açıkladı: Binlerce öğrenci okullarına geri döndü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerden 27 bin 462'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkanlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz. Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462'si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var." ifadelerini kullandı.
Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkânlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) April 11, 2023
Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462'si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var… pic.twitter.com/f3tR4GYuOv
Kaynak: Anadolu Ajansı
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