Bakan Yusuf Tekin'den özel okul ücretleriyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Yusuf Tekin, törenin ardından basın mensuplarının özel okul ücretleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Kovid-19 salgın dönemi, deprem ve benzeri nedenlerle daha önce özel okul ücretleriyle ilgili düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Bakan Yusuf Tekin şunları söyledi:

- Halihazırda mevcut yönetmeliğimize göre, başlangıç sınıfları için değil ama ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığında. Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'mizde bununla ilgili tanımlama yapılmış durumda. Yani özel okulların ara sınıflar için TEFE, TÜFE bölü 2 artı yüzde 5'e kadar zam yapma hakları var.

Özel okul birlikleriyle, derneklerle ve özel okul temsilcileriyle bu konuları sık sık görüştüklerini dile getiren Tekin, "Bize bu konuda taahhütte bulundular. Özel okullar bunu değerlendirecekler." dedi.

Bakan Tekin, her kademenin ilk sınıfında, yani okula yeni başlayan öğrencilerle ilgili Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde bağlayıcı bir hüküm bulunmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

- Aslında kamuoyunu rahatsız eden kısım oradaki ücretler. Onları da biz özel okul temsilcileriyle oturup geçtiğimiz hafta konuştuk. Dün yine özel okul temsilcileri ve Hazine ve Maliye Bakanı'mız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda kendileriyle fikir alışverişine devam edeceğiz, kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda. Ama dediğim gibi yani ara sınıflarla ilgili yönetmelik hükümlerine tabiler. Ama başlangıç sınıflarıyla ilgili fiyat belirleme yetkileri özel okullarda.