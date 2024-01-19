İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uzayda ne yiyecek? Yörük Alper Gezeravcı'nın Uzay menüsü

SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleş fırlatmada Alper Gezeravcı'nın yanı sıra Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt gibi deneyimli astronotlar da yer aldı. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için nefesler 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gecede Türkiye saati ile 00:49'da ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya gitti. En merak edilen konu ise Alper Gezeravcı'nın uzayda ne tüketeceği oldu.

İLK TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI UZAY'DA NE YİYECEK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gecede iptal edilen fırlatma hakkında açıklama yaptı. Teknik kontrollerin titizlikle yapılacağını ve Alper Gezeravcı'nın tarihi misyonunu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla bekleyeceklerini belirtmişti. Türk bilim insanı Alper Gezeravcı, bu uzay misyonunda 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacak, bilimsel deneylere katılacak ve uzaydaki yaşam koşullarını deneyimleyecek.

4 kişilik ekibin 15 günlük uzay yolculuğu için yer çekimi olmadığından yiyecekler önceden kuru bir şekilde gönderilecek ve uzayda hazırlanacak. 200'e yakın farklı yemek ve içecek seçeneği arasında et haşlaması, pilav, buğulama gibi çeşitlilik bulunuyor. Astronot ekibi, uzayda bu özel yiyecekleri tüketerek uzaydaki yaşam koşullarını deneyimleyecek.