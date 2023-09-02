Daha güçlü kalkınıyoruz! Kahramanmaraş depremi sonrası ilk kez eğitim coşkuyla başlıyor

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili doğrudan etkilemiş, binlerce bina yıkılmış, ve yüzlerce yapı ise ağır hasar almıştı. Depremlerden en çok etkilenen alanların başında eğitim gelirken, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde Kahramanmaraş’ta okullar bir bir eğitime hazır hale getirilmeye çalışılıyor.

DEPREM MERKEZLİ KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİM BAŞLIYOR

Depremden önce kentte eğitim öğretim verilen 19 okul yıkılırken, 12 okula acil yıkılacak, 64 okula ağır hasarlı, 72 okula orta hasarlı, 426 okula az hasarlı ve 395 okula hasarsız raporu verilmişti.

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yunus Kahraman, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 900 okulla eğitime başlanacağını açıkladı.

Kentte bulunan okulların depremde 45 bin vatandaşa hizmet verdiğini dile getiren Kahraman, “Depremin ilk anından beri okullarımız depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu. Barınmasıyla yemek hizmetleri boyutuyla hem de temizlik duş boyutuyla vatandaşlarımıza hizmet etti. 45 bin vatandaşımız bu anlamda okullarımızdan yararlandı” dedi.

“900 OKUL İLE EĞİTİME BAŞLAYACAĞIZ"

Az hasarlı ve hasarsız raporu verilen 821 okulda tadilat, bakım ve onarımları yapılarak eğitim öğretime hazır hale getirildiğini söyleyen Kahraman, ‘’Okullarımızın hasarsız olanlarından badana, hasarlı olanlardan tadilat işlemleri olmak üzere, 821 okulumuzu tadilat ve bakımdan geçirdik. Bu 821 okulumuza ek olarak yeni yapılan ve 11 Eylül’de okulların açılışına yetişecek okullarımız var. Bunun ile birlikte az 900 tane okulumuzda birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olacağız. Bunun içerisine konteyner kentlerde kurulan konteyner okullarımız hariç.

Onlarla birlikte deprem olmazın önceki sayımız neyse onu da yakalamış duruma gelmiş olacağız. Hiçbir öğrencimiz dışarda kalmayacak şekilde eğitim öğretim ortamlarıyla okullarımızda eşleştirildi. Ayrıca Bakanlığımızın 45 bin öğretmen ataması çerçevesinde, bin 839 tane öğretmenimizi kahraman şehrimize atlamak suretiyle bize deprem sürecinde ciddi bir katkı sundu. Yeni bir heyecanla İnşallah 11 Eylül’de tüm öğrencilerimizle eğitim öğretime başlamış olacağız’’ ifadelerine yer verdi.