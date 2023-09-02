Biberler ortalığı şenlendirdi! Kurutulmak için asılan görsel şov

Eskişehir’de vatandaşlar kış sezonuna hazırlık amacıyla aldıkları biberleri çevredeki korkuluklara asarak kurutmaya devam ediyor.

Biberler ortalığı şenlendirdi! Kurutulmak için asılan görsel şov
Biberler ortalığı şenlendirdi! Kurutulmak için asılan görsel şov
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Yaz aylarının sevilen sebzelerinden olan biberler kış aylarında tüketilmek üzere çeşitli şekilde kurutuluyor. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Dar sokakta yaşayan vatandaşlar biber kurutma geleneğini sürdürüyor.

Eskişehir biber kurutma

ESKİŞEHİR'DE BİBER KURUTMA GÖRSEL ŞOVU

Kurutulan biberler bir yandan kışa hazırlık için kullanılırken, diğer yandan da görsel açıdan renkli görüntüler oluşturuyor.

Eskişehir biber kurutma

Biberleri gören bazı vatandaşlar ise “Renk renk biberler güzel görünüyor. Bu havaları fırsata çevirmek lazım. Sıcak havayı vatandaşlar değerlendiriyor” yorumlarını yaptılar.

Eskişehir biber kurutma

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