Kızılay'dan “Asırlık Çınarlar İçin El Ele” projesi! ''Yalnız yaşayan tüm yaşlılarımızın yanındayız''

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yaşlılar, Türk Kızılay’ın “Asırlık Çınarlar İçin El Ele” projesi kapsamında ziyaret ediliyor.

Kızılay'dan “Asırlık Çınarlar İçin El Ele” projesi! ''Yalnız yaşayan tüm yaşlılarımızın yanındayız''
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Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, projenin 2020 yılında başladığını ve ilçede yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken tüm yaşlıların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kızılay'dan “Asırlık Çınarlar İçin El Ele” projesi! ''Yalnız yaşayan tüm yaşlılarımızın yanındayız'' - Resim : 1

''HER ZAMAN YANLARINDAYIZ''

Tatlı, projenin bir gönül projesi olduğunu belirterek, “Gönüllülerimiz her gittiği evi temizliyor, gıda, hijyen malzemeleri götürüyor. Tabii yaşlılarımızla yapılan sohbetin, muhabbetin onlar için çok daha kıymetli olduğunu fark ettik. Onları ziyaret ederek yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz.” dedi.

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Kızılay'dan “Asırlık Çınarlar İçin El Ele” projesi! ''Yalnız yaşayan tüm yaşlılarımızın yanındayız'' - Resim : 3

Proje kapsamında ilk olarak ilçede kriterlere uyan yaşlılar belirlendiğini anlatan Tatlı, Türk Kızılay gönüllüleri tarafından kayıtları yapılan yaşlıların evlerinin sürekli ziyaret edildiğini ve evlerinin genel temizliği, badana ve tadilat işlerinin yapıldığını ifade etti.

''HAYIRSEVERLERİMİZİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR''

Tatlı, projeye destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, “Bu projeyi sürdürülebilir kılmak için hayırseverlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda duyarlı olan herkesi Türk Kızılay’ın bu güzel projesine katkı sunmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.
Kızılay gönüllüleri ziyaret ettikleri yaşlılara çeşitli hediyeler götürerek onlarla bol bol sohbet edip hayır dualarını aldılar.

Kızılay'dan “Asırlık Çınarlar İçin El Ele” projesi! ''Yalnız yaşayan tüm yaşlılarımızın yanındayız'' - Resim : 4

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# Ağrı # Türk Kızılayı # yardım # yaşlı # Doğubeyazıt
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