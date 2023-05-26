DGS başvurusu başladı mı? DGS başvuruları nereden ve nasıl yapılır? 2023 DGS başvuru ekranı

İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen ve Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek olanlar, DGS ile ilgili internette araştırmalarını sürdüyor.

Adaylar, 2023 DGS sınavının ne zaman yapılacağını sorgulatıyor. Bununla birlikte DGS başvuruları ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Öğrenciler, DGS başvurularının ne zaman başlayacağını ve başvuruların nereden, nasıl yapılacağını araştırıyor.

Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuruları başladı mı? 2023 DGS başvurusu nereden ve nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizin devamında...

DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İki yıllık ön lisans eğitimlerini, dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların girdiği DGS ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi!

ÖSYM'nin açıklamasına göre DGS başvuruları 29 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. DGS başvuruları için son tarih ise 5 Haziran Pazartesi saat 23.59.

2023 DGS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? NASIL YAPILIR?

DGS başvuruları 29 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. İlk başvurunun yanı sırada, ilk başvuruyu kaçıran adaylar için geç başvuru süreci de olacak. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran Salı günü yapılabilecek.

DGS başvuruları saat 11.00'de ÖSYM AİS ekran üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

2023 DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların bir diğer merak ettikleri konu da DGS sınav ücretinin ne kadar olduğu. DGS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ücret konusu ile ilgili ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. DGS ücreti geçtiğimiz yıl 190 TL olarak belirlenmişti.

2023 DGS NE ZAMAN?

DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak. Sınav sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde duyurulacak.