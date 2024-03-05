Eğitim müfredatı değişiyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin detayları açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin müfredatta yapılacak değişikliklere yönelik açıklama yaptı. Talim Terbiye Kurulu'nun çalışmasının sürdüğünü söyleyen Bakan, öğrencilerin düzeylerine uygun bir müfredatın ortaya çıkarılacağını belirtti.

Eğitim müfredatı değişiyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin detayları açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

İlkokul, ortaokul ve liselerin müfredatı değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlar Kurulu'nun ardından müfredat değişikliğine ilişkin yürütülen çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Talim Terbiye Kurulunun çalışmaları sürdürdüğünü belirten Tekin, "Yeni eğitim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayınlayacağız" dedi.

Bakan Tekin, değişiklikle müfredatın çocukların düzeyine göre hazırlanacağını da ekledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1., 5. ve 9. sınıflarda uygulanacak. Kademeli olarak uygulamaya geçilecek" ifadelerini kullandı.

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