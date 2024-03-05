Beylikdüzü'nde metrobüs kazası! İki metrobüs çarpıştı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde metrobüs kazası meydana geldi. İki metrobüsün çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Beylikdüzü'nde metrobüs kazası! İki metrobüs çarpıştı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İstanbul'un en yoğun olarak kullanıldığı toplu taşıma araçlarından olan metrobüste feci bir kaza meydana geldi. Kaza yine İstanbulluların yoğun olarak yaşadığı semtlerden biri olan Beylikdüzü'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine seyreden bir metrobüs, Haramidere Sanayi Sitesi durağına yanaştığı sırada önündeki başka bir metrobüse çarptı.

Kaza sonrası şans eseri yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda da maddi hasar oluştu. Araçlar, yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Kaza, durakta bekleyen bir kişinin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # Metrobüs # kaza
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