AYM Başkanvekilliğine Kadir Özkaya seçildi

Anayasa Mahkemesinde bu yıl yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde önemli bir seçim daha yapıldı. 12 Mart 2020 tarihinde AYM Genel Kurulunca başkanvekilliğine seçilen Kadir Özkaya'nın 4 yıllık bu görevi 12 Mart 2024'te sona erecekti. Bu nedenle AYM Başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Yeniden aday olan Kadir Özkaya bir kez daha başkanvekilliği görevine seçildi. Özkaya, emekliliğe ayrılacağı 2026 yılına kadar başkanvekilliği görevini sürdürecek.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

1963 yılında Tarsus’ta doğan Özkaya, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hakimliğine atandı. 21 Ekim 2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atandı. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilen Özkaya başkanvekilliği ve İkinci Bölüm başkanlığı görevini 4 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürütüyor. Özkaya, HDP kapatma davasında HDP'nin Hazine hesabına geçici bloke konulması yönünde oy vermişti.

BAŞKANLIK SEÇİMİ TAKVİMİ DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle Yüksek Mahkemeye yeni başkan da seçilecek. Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan 2012'de AYM üyeliğine seçilen Zühtü Arslan, 20 Şubat 2012'de görevine başlamıştı. AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği, Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat'ta başkanlık seçimi için süreç başlamıştı.

ARSLAN OY KULLANABİLECEK

Başkanlık seçimine yönelik işleri AYM Başkanı Arslan yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek. Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek. Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına AYM Başkanlığı görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek. Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde aday olan İrfan Fidan'ın bu seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor. Diğer yandan Aydınlık geçtiğimiz haftalarda, Zühtü Arslan'ın başkanlık seçimine ilişkin nabız yokladığı, İrfan Fidan'ın aday olması durumunda Fidan'ın karşısında yarışacak adayı destekleyeceğini duyurmuştu.