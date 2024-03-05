Gazze'de can kaybı 30 bin 631'e yükseldi!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada bölgede ölen Filistinlilerin sayısının 30 bin 631'e yükseldiği ifade edildi. Saldırılarda yaralananların toplam sayısının ise 72 bin 43 olduğu belirtildi.

Gazze'de can kaybı 30 bin 631'e yükseldi!
Editör: Yasin Kerim Aşan

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala saldırıların devam ettiği bölgede, acı bilanço da her geçen gün artmaya devam ediyor.

151 gündür bölgede devam eden saldırılarla ilgili son bilgiler hakkında Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin daha öldüğü ve 123 kişinin daha yaralandığı ifade edildi. Bu verilerle bilrikte, İsrail'in son 10 günde Gazze'de öldürdüğü Filistinli sayısı 1025 oldu.

Bölgede 7 Ekim'den bu yana can kaybı ve yaralı sayısı da arttı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 30 bin 631'e, yaralıların sayısı da 72 bin 43'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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