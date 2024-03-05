Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerinin 3 bin lira olarak belirlenmesi sonrası yeni bir artış yapılığ yapılmayacağı konusuna açıklama getirdi.

Bakan Işıkhan konuya ilişkin, "Hayırlı olsun. Yasa Meclis'ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" dedi.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Milyonalarca emeklinin merak ettiği bir diğer konu ise emeklilere verilecek bayram ikramiyesinden kimlerin faydalanabileceği konusu. Bu hususta, vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında ikramiye alabiliyor. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler de ikramiye alabiliyor. İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor. Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 2 bin TL'ye çıkartılmış Cumhuriyetin 100. yılına özel olarakta 5 bin TL ek ikramiye ödenmişti. Bu yıl Emeklilere bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 bin TL olarak açıkladı.