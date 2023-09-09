İlkokulda sınav kalktı mı? Ölçme değerlendirme yönetmeliği 2023 güncel

İlkokulda sınav kalktı mı sorusu yeni eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kalmışken başta öğrenciler ve velileri olmak üzere tüm herkesin cevabını merak ettiği bir soru. İlkokul öğrencilerinin eğitim hayatını önemli ölçüde etkileyen konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde Resmi Gazete tarafından yayımlandı. Bu konunun ilkokul öğrencilerinin eğitimini nasıl etkileyeceği, ilkokulda sınavlar kaldırıldıysa sınav sistemi yerine hangi uygulamaların yapılacağı ve daha fazlasını sizler için yazımızda derledik.

VELİLER DİKKAT! İLKOKULDA SINAV KALKTI MI?

11 Eylülde yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak olan ilkokul öğrencileri hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldılar. Bilindiği üzere ilkokul; 1. 2. 3. ve 4. sınıftaki öğrencileri kapsamakta ve öğrencilerin sınıfı başarıyla geçip geçemedikleri yapılan sınavlarla değerlendirilmekteydi. Ancak ilkokulda sınav kalktı mı sorusu daha yeni dönem başlamadan hem öğrencilerin hem de velilerinin merak konusu oldu. Çünkü ilkokulda alınan eğitim ve öğrencilerin başarı seviyeleri ortaokul ve lise yıllarında da öğrencileri büyük ölçüde etkilemekte.

Merak konusu olan bu konuya ilişkin açıklama Resmi Gazete tarafından Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yayımlandı. Bu yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki sosyal ve akademik gelişmeleri takip edebilmesini, uygulanan sınav sistemlerinin izlenmesi ve merkezi müdürlüklerin görev ve yetkilerinin düzenlenmesi ve kontrol edilmesini sağlamakta. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 9 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen yönetmeliğe göre ilkokulda sınavın kaldırıldığını açıkladı.

İLKOKULLARDA SINAV SİSTEMİ YERİNE NE UYGULANACAK? ÖĞRENCİYİ NASIL BİR SÜREÇ BEKLEMEKTE?

İlkokullarda yıllardır uygulanan sınav sisteminin kaldırılması herkesin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Veliler öğrencilerin sınıfı geçek için hangi değerlendirmeye tabii tutulacağı konusunda, öğrenciler ise sınavsız bir sürecin onları nasıl etkileyeceği konusunda merak içerisindeler. Ölçme değerlendirme yönetmeliğine göre ilkokul öğrencilerinin yıl sonundaki akademik başarısı öğretmenlerin yıl boyunca öğrencileri takibi ve gözlemi sonucunda belirlenecek. Öğrenciler derslere katılımları, ders sırasında gösterdikleri performans ve interaktiflik düzeylerine, oyun temelli çalışmalardaki durumlarına ve verilen görev veya ödevleri yerine getirme becerilerine göre öğretmenleri tarafından değerlendirilecek. Uygulanan bu yeni değerlendirme yöntemiyle, ilkokul öğrencilerinin yalnızca sınav başarıları ölçülmeyip süreçteki genel performansları değerlendirilmektedir.

OKULA UYUM HAFTASI NEDİR? NE GİBİ ETKİNLİKLERİ BARINDIRIYOR?

Okula uyum haftası 2006-2007 eğitim öğretim yılından beri öğrencilerin okul kaygılarını streslerini gidermek, sağlıklı bir öğrenim ortamı oluşturmak, okulu sevdirmek ve öğrencilere yeni arkadaşlıklar edinme konusunda yardımcı olmak amaçlarıyla uygulanmaktadır. Uyum haftası; okul öncesi, 1.sınıf ve 9.sınıflar için düzenlenmektedir. Bu etkinlikte öğrenci aile ve öğretmenler tanışmakta, okul ortamı tanıtılmakta ve bu da öğrencilerin okula ısınmalarını eğitim alacakları ortamı sevmelerini sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması ve yeni arkadaşlıkları kurmaları adına oyunlar ve etkinlikler düzenlenmektedir. Bu sayede öğrenciler okula uyum sağlamaktalar.