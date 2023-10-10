İzmir'de Din Görevlileri Okul ve Camilerde Eğitim Veriyor! CKD'den ÇEDES Tepkisi Geldi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürüttüğü ‘Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) Projesi 81 ilde hayata geçirildi. Din görevlileri “değerler eğitimi” adı altında okullarda eğitim vermeye başladı.

Pilot il İzmir’deki bir ortaokulda ise öğrenciler eğitim için camiye götürüldü. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nuriye Kadan, değerler adı altında tamamen dini eğitim verildiğini savundu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine karşı olmadığını altını çizen Avukat Nuriye Kadan, manevi danışmanlar yoluyla milli eğitimin dinselleştirilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

ÇEDES projesinin iptal edilmesini isteyen Cumhuriyet Kadınları Derneği, velilerin izni olmadan projenin yürütülemeyeceğini, okul müdürleri aracılığıyla kamusal dayatma oluşturulduğunu düşünüyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Müftülüğü arasında “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” kapsamında yapılan protokolle, 842 okula "manevi danışman" atanmıştı.