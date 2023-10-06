ÇEDES'e Karşı CKD'den Açıklama! "Milli Eğitim Bakanlığı Çedes Projesini İptal Etmelidir"

Değerler Eğitimi vermek için din hizmetlerinde çalışan kişilerin okullarda “manevi danışman” olarak görevlendirilmesini planlayan ÇEDES projesine karşı mücadele büyüyor.

ÇEDES'e Karşı CKD'den Açıklama! "Milli Eğitim Bakanlığı Çedes Projesini İptal Etmelidir"
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 Cumhuriyet Kadınları Derneği Antalya şubeleri ortak basın açıklamasıyla projenin iptalini istedi. Değerler eğitiminde ‘Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki ilkelerin esas alınması gerektiği belirtildi.

Milli Eğitimin Görevi, Cumhuriyetimizin Gençlerini Yetiştirmektir

ÇEDES projesine karşı mücadele büyüyor. Cumhuriyet Kadınları bu kez Antalya’dan seslendi.

CKD Antalya Şubeleri, Değerler Eğitimi vermek için din hizmetlerinde çalışan kişilerin okullarda görevlendirilmesini planlayan ÇEDES projesine karşı ortak basın açıklaması yaptı.

Kapalıyol girişinde şubeler adına açıklamayı, Konyaaltı Şube Başkanı Fatma Özdemir yaptı. Bakanlıktan projeyi derhal iptal etmesini talep etti.

Açıklamanın ardından imza masası açıldı. Vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Cumhuriyet Kadınları mücadelede kararlı.

# Cumhuriyet Kadınları Derneği
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